Ufficiale Carrarese, innesto di prospettiva in difesa: arriva il terzino sinistro Cham

Doppio salto in avanti per il terzino Eliman Cham. Dopo aver disputato 52 gare in Serie D, con cinque reti, con le maglie di Quarto Afrograd e Reggina, nelle ultime due stagioni, è infatti arrivato l’approdo alla Carrarese.

Il club toscano ha infatti tesserato il mancino classe 2005 del Gambia a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il club calabrese. Lo comunica la Lega B nell’apposita sezione sul sito dedicata al mercato cadetto. Si attende ora il comunicato dei gialloazzurri per conoscere i dettagli che legheranno il giovane difensore alla società marmifera.