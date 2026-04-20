Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big
Se Avellino e Carrarese, dall’alto dei loro 43 punti, possono dirsi piuttosto sicure della permanenza in Serie B e anzi possono guardare anche a un posto nei play off visto il solo punto di distacco che le separa dal Cesena ottavo, dietro di loro in classifica la lotta per non retrocedere – direttamente o ai play out – è più accesa che mani con dieci squadre, ovvero mezzo campionato, racchiuso in appena sette punti a tre giornate dal termine. Nessuna è spacciata e nessuna può tirare il fiato in questo finale di stagione che si annuncia acceso anche in coda così come in vetta.
Il peso degli scontri diretti
Decisivi saranno soprattutto i tanti scontri diretti in programma in queste ultime tre uscite, ma anche alcuni scontri con squadre d’alta classifica all’ultimo turno di campionato che potrebbero avere già la testa ai play off o addirittura già festeggiato – nel caso di Venezia, Frosinone o Monza – la promozione in Serie A. Gia nella prossima giornata non mancheranno le sfide salvezza: SudTirol-Mantova e Virtus Entella-Padova potrebbero rappresentare snodi decisivi per la corsa alla permanenza in cadetteria. Alla penultima invece andranno in scena sfide come Bari-Virtus Entella, Padova-Pescara e Sampdoria-SudTirol, mentre all’ultima giornata sono in programma dei delicatissimi Pescara-Spezia e Reggiana-Sampdoria.
Calendari a confronto
Chi ha uno dei calendari più duri sembra essere l’Empoli che nel prossimo turno andrà a sfidare un Venezia, attuale capolista, alla caccia di punti per la promozione in Serie A per poi incrociare la strada di un Avellino che potrebbe ancora essere in corsa per i play off e chiudere contro il Monza che attualmente è appaiato al Frosinone al secondo posto e nella peggiore delle ipotesi potrebbe dover difendere il terzo posto dal Palermo. Anche la Reggiana non ha un calendario semplice sulla carta con il Palermo ancora in corsa per i primi due posti, il derby col Modena e infine il possibile scontro diretto con la Sampdoria.
Sudtirol 40: Mantova, SAMPDORIA, Juve Stabia
Mantova 40: SUDTIROL, Monza, FROSINONE
Padova 40: VIRTUS ENTELLA, Pescara, CESENA
Sampdoria 40: CESENA, Sudtirol, REGGIANA
Empoli 37: VENEZIA, Avellino, MONZA
Virtus Entella 36: Padova, BARI, Carrarese
Bari 34: AVELLINO, Virtus Entella, CATANZARO
Pescara 33: Juve Stabia, PADOVA, Spezia
Spezia 33: CATANZARO, Venezia, PESCARA
Reggiana 33: Palermo, MODENA, Sampdoria
In MAIUSCOLO le gare in trasferta
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