TMW Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big

Se Avellino e Carrarese, dall’alto dei loro 43 punti, possono dirsi piuttosto sicure della permanenza in Serie B e anzi possono guardare anche a un posto nei play off visto il solo punto di distacco che le separa dal Cesena ottavo, dietro di loro in classifica la lotta per non retrocedere – direttamente o ai play out – è più accesa che mani con dieci squadre, ovvero mezzo campionato, racchiuso in appena sette punti a tre giornate dal termine. Nessuna è spacciata e nessuna può tirare il fiato in questo finale di stagione che si annuncia acceso anche in coda così come in vetta.

Il peso degli scontri diretti

Decisivi saranno soprattutto i tanti scontri diretti in programma in queste ultime tre uscite, ma anche alcuni scontri con squadre d’alta classifica all’ultimo turno di campionato che potrebbero avere già la testa ai play off o addirittura già festeggiato – nel caso di Venezia, Frosinone o Monza – la promozione in Serie A. Gia nella prossima giornata non mancheranno le sfide salvezza: SudTirol-Mantova e Virtus Entella-Padova potrebbero rappresentare snodi decisivi per la corsa alla permanenza in cadetteria. Alla penultima invece andranno in scena sfide come Bari-Virtus Entella, Padova-Pescara e Sampdoria-SudTirol, mentre all’ultima giornata sono in programma dei delicatissimi Pescara-Spezia e Reggiana-Sampdoria.

Calendari a confronto

Chi ha uno dei calendari più duri sembra essere l’Empoli che nel prossimo turno andrà a sfidare un Venezia, attuale capolista, alla caccia di punti per la promozione in Serie A per poi incrociare la strada di un Avellino che potrebbe ancora essere in corsa per i play off e chiudere contro il Monza che attualmente è appaiato al Frosinone al secondo posto e nella peggiore delle ipotesi potrebbe dover difendere il terzo posto dal Palermo. Anche la Reggiana non ha un calendario semplice sulla carta con il Palermo ancora in corsa per i primi due posti, il derby col Modena e infine il possibile scontro diretto con la Sampdoria.

Sudtirol 40: Mantova, SAMPDORIA, Juve Stabia

Mantova 40: SUDTIROL, Monza, FROSINONE

Padova 40: VIRTUS ENTELLA, Pescara, CESENA

Sampdoria 40: CESENA, Sudtirol, REGGIANA

Empoli 37: VENEZIA, Avellino, MONZA

Virtus Entella 36: Padova, BARI, Carrarese

Bari 34: AVELLINO, Virtus Entella, CATANZARO

Pescara 33: Juve Stabia, PADOVA, Spezia

Spezia 33: CATANZARO, Venezia, PESCARA

Reggiana 33: Palermo, MODENA, Sampdoria

In MAIUSCOLO le gare in trasferta