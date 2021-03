Serie B, Spal-Entella: Marino cerca lo slancio. I chiavaresi vogliono restare a galla

vedi letture

Presso lo Stadio Mazza di Ferrara andrà in scena, questa sera, Spal - Virtus Entella, gara valida per la 28esima giornata del Campionato di Serie B. Una sfida importante per entrambe le squadre in ottica classifica. Il gruppo di Marino intende proseguire, insieme al Cittadella (a pari merito), la rincorsa ai posti più prestigiosi del torneo. Per Vivarini e compagine invece, si prospetta l’ennesima partita di sacrificio nel tentativo disperato di lasciare l’ultimo posto restare nel campionato cadetto.

COME ARRIVA LA SPAL - I ferraresi sono in crescita: 4 punti nelle ultime due gare, di cui 3 ottenuti con la vittoria preziosa in casa del Pescara. Tuttavia, questo è l’unico successo nelle ultime cinque partite, quasi come se i tre punti fossero un tabù. L’obiettivo di Marino è invertire l’andamento e rendere la sua squadra più competitiva Verso i primi posti, dal momento che ha le caratteristiche per farlo.

COME ARRIVA L’ENTELLA - Se fino a poche settimane fa sembrava il club più disastrato del campionato, l’11 di Vivarini ha lentamente ricominciato a respirare con tre risultati utili consecutivi (3 pareggi), che però non bastano per sperare nella salvezza. Pescara e Ascoli sono, rispettivamente, a +2 e +3 e il Cosenza è ancora lontano (+6). Per l’Entella ogni gara sarà una finale, a partire da stasera.