Ufficiale AlbinoLeffe, ecco un rinforzo per la difesa: tesserato lo svincolato Sottini

L’AlbinoLeffe rinforza la propria difesa con il classe 2002 Sottini, svincolatosi d’ufficio dalla SPAL dopo la mancata iscrizione del club estense dalla Serie C. Questa la nota del club e le prime parole del giocatore:

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Edoardo Sottini, difensore classe 2002, che ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nativo di Brescia, ha mosso calcisticamente i primi passi con l’A.C. Montichiari. Dopo le esperienze giovanili con Mario Rigamonti, Uesse Sarnico e Cremonese, il difensore bresciano è entrato nel vivaio dell’Inter, indossando la maglia nerazzurra dalla categoria Giovanissimi Nazionali sino alla Primavera 1. Reduce dall’esperienza a Ferrara nell'ultima annata agonistica, Sottini - il cui debutto tra i pro con la Pistoiese risale alla Stagione 2021/22 in LegaPro - può vantare 55 presenze (4 gol) in Serie C, con le maglie di Pistoiese, Triestina, Avellino e Spal, e 9 in Serie B tra le fila del Cittadella.

“L’ambiente, all’AlbinoLeffe Campus, è pazzesco – le prime parole in bluceleste di Edoardo Sottini -. Ho già avuto modo di vedere il Centro Sportivo e trovo sia fantastico: c’è tutto per lavorare al meglio, non vedo l’ora che inizi il raduno. Mi aspetto di trovare una squadra con grande entusiasmo, sulla scia della passata stagione: ho notato, osservando dall’esterno, un gruppo molto unito ed in grado di giocare bene a calcio. Sono pronto a dare il mio contributo, per cercare di replicare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno”.

Ad Edoardo un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grande in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.