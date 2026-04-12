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Serie B, Spezia-Mantova: la salvezza passa dal Picco

Serie B, Spezia-Mantova: la salvezza passa dal PiccoTUTTO mercato WEB
© foto di Niccolò Pasta
Oggi alle 06:12Serie B
Matteo Selli

La Serie BKT è pronta ad entrare nel rush finale e ad emettere i suoi primi verdetti. Per questo motivo la 34ª giornata, che tra le altre mette in campo la sfida tra Spezia e Mantova, potrebbe risultare già decisiva.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Momento difficilissimo per i bianconeri, che hanno rimediato una pesante sconfitta sul campo della Carrarese che ha fatto crollare la squadra all'ultimo posto in classifica, a pari merito con la Reggiana. Adesso per D'Angelo, tornato dopo l'esperienza di Donadoni, la missione è quella, complicata, visti anche i tre espulsi rimediati nell'ultimo incontro, di ritrovare i tre punti per sperare nella salvezza.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Gli ospiti vivono invece un momento opposto con dieci punti nelle ultime cinque, che hanno proiettato i lombardi fuori dalla zona calda, al dodicesimo posto. I ragazzi di Modesto devono però continuare a correre per tenere a distanza le inseguitrici e finire il proprio campionato in modo tranquillo.

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