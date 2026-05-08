Serie B, Venezia-Palermo: chiudono i lagunari, parte la post-season ospite

Sarà una sfida che tanto dirà su ambizioni future di Venezia e Palermo, quella di stasera. Il Venezia, già promosso, vorrà chiudere primo questo campionato e quindi non regalerà nulla, mentre il Palermo proverà a dare una dimostrazione di forza in vista di un playoff che lo vede tra le favorite dopo anni di incertezza e una stagione - la attuale - con una media punti da promozione diretta rapportata agli scorsi campionati.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Stroppa lo ha già chiarito in conferenza stampa: giocheranno i migliori, salvo squalifiche e indisponibilità come nei rispettivi casi di Adorante e Sverko. A sostituirli saranno Casas in avanti e Svoboda tra i tre dietro, con un undici titolare che sarà completato - tra gli altri - dall’intoccabile Yeboah in attacco, da Busio e Perez in mediana e Haps e Hainaut nelle corsie esterne.

COME ARRIVA IL PALERMO - Riposeranno Ranocchia e, soprattutto, il grande ex Joel Pohjanpalo. Spazio rispettivamente a Gomes in mediana e ad uno tra Le Douaron - favorito - o Corona nel ruolo di centravanti. Conferma per Johnsen sulla trequarti, in difesa tornano Peda e soprattutto l’ex capitano arancioverde Ceccaroni, mentre sulla fascia destra sono ormai intoccabili Pierozzi come braccetto e Rui Modesto come esterno a tutta fascia.