Si avvicina il big match Empoli-Venezia: le formazioni ufficiali. Moduli speculari per le squadre

Prima contro terza, scontro di vertice, scontro dalle mille motivazioni, scontro dove vincere è l'unica cosa che conta: alle 21:00 prenderà il via il match della 25^ giornata del campionato di B, che opporrà la capolista Empoli al Venezia, secondo in classifica e unico organico capace di infliggere ai toscani l'unica sconfitta di questa stagione.

Luci quindi accese al "Castellani", con mister Dionisi, che vara il solito 4-3-1-2, ma con alcune novità dovute ai tanti ravvicinati impegni: dal 1' si rivede Bajrami a supporto del tandem offensivo Mancuso-La Mantia. Ricci, Damiani e Hass il centrocampo. Modulo speculare per Zanett, che in avanti si affida a Forte e Johnsen, con Aramu sulla trequarti..

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Ricci, Damiani, Haas; Bajrami; Mancuso, La Mantia

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino, Taugourdeau, Dezi; Aramu; Forte, Johnsen.