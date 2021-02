SPAL, Berisha carica i suoi: "Vogliamo la Serie A e faremo di tutto per riuscirci"

Il portiere della SPAL Etrit Berisha ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro la Reggina: “Siamo arrabbiati dopo la gara di Vicenza, ma entriamo in un periodo cruciale e dobbiamo sempre dare il massimo per migliorare la classifica. Dobbiamo riscattarci subito, partendo dalla sfida contro la Reggina. Finora abbiamo pagato troppo, oltre i nostri demeriti, ci è mancata un po' di cattiveria e sono certo che possiamo migliorare da questo punti di vista. Vogliamo tornare subito in Serie A e faremo di tutto per riuscirci. - continua il portiere – Reggina? Stanno vivendo un buon momento, ma è troppo importante per noi tornare a vincere, ci stiamo preparando bene e vogliamo riscattarci, lo ripeto, anche per mantenerci in scia alle prime”.