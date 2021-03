SPAL, Rastelli: "Assenze? Importante è avere 11 giocatori in campo". I convocati per il Cittadella

Nella conferenza stampa di presentazione, il neo tecnico della SPAL Massimo Rastelli - pronto all'esordio sulla panchina estense - ha parlato anche della situazione della rosa in vista della sfida di domani contro il Cittadella, valida per la 30^ giornata del campionato di B: "Quando si cambia allenatore tutti fanno parte del progetto, si azzera tutto e così non ho gerarchie prestabilite. Domani scenderà in campo una squadra affiatata, ma io non lascio nessuno dietro. Faccio in modo che tutti si allineano e che tutti diano l’anima per la SPAL per guadagnare terreno. Assenze? L’importante è avere undici giocatori in campo, mentre non mi creano problematiche o pensieri in particolare le assenze. Non voglio alibi o scusanti come l’arbitro oppure il terreno. Saremo undici in campo come lo saranno gli avversari e questa nostra superiorità dovremo farla vedere in campo. Negli ultimi giorni abbiamo recuperato in parte Tomovic, Sala e Valoti che si sono allenati parzialmente in gruppo. Mi auguro che oggi tornino con il resto dei compagni, almeno per provare a portarli con noi domani sera”.

Ecco quindi l'elenco:

PORTIERI: Berisha, Gomis, Thiam

DIFENSORI: Okoli, Ranieri, Spaltro, Tomovic, Vicari

CENTROCAMPISTI: Dickmann, Esposito, Missiroli, Mora, Murgia, Sala, Segre, Sernicola, Valoti, Viviani

ATTACCANTI: Floccari, Tumminello