Ufficiale Spezia, ecco il nuovo portiere. Dalla Juve arriva Crespi, firma fino al 2026

vedi letture

È con una nota ufficiale che lo Spezia "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juventus F.C. le prestazioni sportive dell'estremo difensore Gian Marco Crespi, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2026.

Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, Crespi esordisce da giovanissimo nel calcio professionistico, tanto che all'età di 18 anni è già titolare in Serie C, al Gozzano, dove colleziona 22 presenze. Nella stagione seguente passa al Crotone, in Serie A, e con la maglia dei pitagorici trova l'esordio in massima serie nel pareggio a reti bianche contro la Fiorentina. Seguiranno nuovi prestiti in Serie C, tra Renate, Pistoiese e Picerno, prima di approdare tra i pali della Juventus Next Gen.

Portiere giovane, ma con ben 64 presenze tra i professionisti, Crespi è pronto ad affrontare la nuova sfida con indosso la maglia numero 28!

Benvenuto Gian Marco!".