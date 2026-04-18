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Spezia-Sudtirol 6-1, le pagelle: goleada spezzina con ben sei marcatori diversi a referto

Spezia-Sudtirol 6-1, le pagelle: goleada spezzina con ben sei marcatori diversi a refertoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:21Serie B
Davide Verduci

Risultato finale: Spezia-Sudtirol 6-1

SPEZIA

Mascari 6 - Non è quasi mai stato chiamato in causa subendo solo un goal sul bel tiro di Pecorino

Mateju 6 - Poco attivo in difesa dato un attacco sterile avversario, quando però è stato chiamato in causa ha sempre risposto positivamente.

Hristov 6 - Partita solida per lui come tutto il reparto difensivo che non ha mai tremato più di tanto

Beruatto 7 - Buonissima partita di qualità per lui che si è mostrato un’ arma in più per l’attacco spezzino con un goal ed un assist

Sernicola 7 - Tanta corsa e tanti cross interessanti serviti per i compagni, in più ha segnato anche il 5 a 1. Dal 74’ Vignali - s.v.

Valoti 7.5 - Ottima partita per lui, ha avuto il merito di aprire le danze conquistando e segnando il calcio di rigore, ha giocato una partita creando azioni offensive servendo anche un assist e rimanendo sempre attento e concentrato in difesa. Dal 83’ Lorenzelli - s.v.

Romano 6 - Non tanto incisivo nella partita ma ha dimostrato voglia combattendo a metà campo. Dal 75’ Bellemo - s.v.

Bandinelli 6 - Partita sufficiente per lui che però è dovuto uscire a metà primo tempo. Dal 26’ Comotto 6.5 - Tanta voglia di dimostrare il suo valore, lottando e muovendosi bene in campo

Aurelio 6.5 - Un po’ troppo passivo nell’attacco spezzino ma è riuscito a trovare il goal del definitivo 6 a 1

Di Serio 7 - Ottima partita per lui che insieme al compagno di reparto è stata una vera spina nel fianco per la difesa avversaria soprattutto nel primo tempo, creando molte occasioni e segnando anche il goal del 2 a 1. Dal 46’ Nagy 6 - Sufficienza risicata per lui che si è visto pochissimo da quando è entrato

Lapadula 7.5 - E’ stata l’arma in più in attacco, creando molte occasioni,lottando sui palloni e segnando la rete del 4 a 1.

Luca D’Angelo 7.5 - Grande sufficienza per lui che fin dai primi minuti ha messo in campo una squadra che ha dimostrato la voglia di restare in questo campionato

SUDTIROL

Adamonis 4.5 - 6 goal subiti di cui almeno un paio dove si sarebbe potuto fare di più lo condannano ad un’insufficienza pesante

Davi 5 - Ha subito gli attacchi spezzini come tutto il reparto.

Pietrangeli 5 - Insufficienza anche per lui, non sono mai riusciti ad arginare gli attacchi avversari

Veseli 5 - Troppa passività difensiva per lui e per tutto il reparto tirolese.

Molina 5 - Ha spinto in qualche occasione sulla fascia ma per il resto troppo passivo.

Frigerio 5.5 - E’ stato l’unico che ha provato a creare qualcosa però senza risultati positivi. Dal 77’ Bordon - s.v.

Crnigoj 5 - Uscito molto presto dal gioco per una riorganizzazione tattica, fino a lì non ha fatto niente di incisivo. Dal 28’ Davi 5 - Dal suo ingresso in campo non si è distaccato dal livello dei compagni

Martini 5 - E’ stato troppo anonimo e passivo all’interno del gioco . Dal 46’ Tait 5 - come il compagno sostituito è stato troppo anonimo all’interno della partita

Zedadka 4.5 - Con il suo intervento sciagurato, ha lasciato i suoi in 10 per gran parte della partita

Pecorino 6 - Ha siglato il goal del momentaneo pareggio con un gran sinistro da fuori, nelle altre fasi di gioco ha provato a creare qualcosa ma senza risultati positivi. Dal 46’ Casiraghi 5 - Non ha mai dato quel qualcosa in più alla sua squadra

Merkaj 5 - Non ha mai creato pericoli alla difesa avversaria, finendo a referto solo per un fallo d’ammonizione. Dal 61’ Odogwu 5 - Unica fiammata un colpo di testa alto, per il resto non si è fatto notare

Fabrizio Castori 4.5 - La sua squadra ha avuto un approccio troppo passivo per tutta la partita, pecca il fatto di aver giocato la maggior parte del match con l’uomo in meno

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