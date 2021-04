Sticchi Damiani scuote il Lecce citando Pelé: "Il successo non è quante volte vinci, ma..."

Per dare la scossa al suo Lecce dopo il ko contro la SPAL è sceso in campo il numero uno del club salentino Saverio Sticchi Damiani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente giallorosso, ieri alla ripresa degli allenamenti della ...di Eugenio Corini, ha fatto trovare presso il centro sportivo dell'Acaya Golf Resort due gigantografie di Pelè negli spogliatoi con stampata la frase: "Il successo non è quante volte vinci, ma come giochi la settimana dopo aver perso"