Stop di 2 settimane in Serie B. La tifoseria della Salernitana si schiera contro Galliani

Fra i sostenitori dello stop al campionato di Serie B con il rinvio delle ultime giornate c'è l'ad del Monza Adriano Galliani. Una posizione, quella dell'ex dirigente del Milan, che non è stata presa in maniera positiva da alcune frange delle tifoserie rivali dei brianzoli nella corsa verso la Serie A. Una su tutte, quella della Salernitana. Nel pomeriggio di ieri, come riporta TuttoSalernitana, il "Direttivo Salerno" ha affisso uno striscione fuori dallo stadio 'Arechi' contro Galliani reo, secondo loro, di voler falsare il campionato a favore del Monza che in questo modo potrà avere più tempo per risollevarsi dall'attuale situazione di crisi.