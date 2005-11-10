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Sudtirol, Possanzini avverte: "Con la Juve Stabia serviranno attenzione e continuità"

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:20Serie B
16.10.2026 12:20Serie B
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Il tecnico del Sudtirol presenta la trasferta con la Juve Stabia: "Sarà una partita complicata, serviranno attenzione e continuità".
FotoTUTTOmercatoWEB

In vista della settima giornata di Serie BKT 2026-2027, mister Davide Possanzini è intervenuto, venerdì 16 ottobre, nel corso della conferenza stampa all’FCS Center, presentando la sfida con la Juve Stabia. Il tecnico biancorosso ha fatto il punto sul lavoro svolto dalla squadra dopo l’impegno interno contro l’Ascoli, focalizzandosi sulle caratteristiche del match. Il calcio d’inizio della gara contro la Juve Stabia è fissato per domenica 18 ottobre, alle ore 15.00, allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

LA PREPARAZIONE E L’AVVERSARIO

"È stata una settimana positiva; i ragazzi hanno lavorato bene. Affronteremo una squadra forte, organizzata e con valori importanti, che cerca sempre di proporre il proprio gioco. Sarà una partita complicata, anche per le caratteristiche della superficie di gioco, diversa da quella a cui siamo abituati. Credo che il fattore determinante sarà l’attenzione nei diversi momenti del match. Dovremo essere bravi a riconoscere e interpretare tutte le fasi della gara, dando continuità alla mentalità che stiamo portando avanti in questo periodo".

LA GESTIONE DEL GRUPPO

"Non cerco un undici titolare predefinito, perché tutti i giocatori si allenano con gli stessi principi e devono essere pronti a riconoscere le diverse situazioni in campo. Le scelte dipendono dalle caratteristiche richieste dalla partita, dagli avversari e dai momenti di forma. Sono soddisfatto dell’atteggiamento di tutto il gruppo e ognuno di loro meriterebbe di giocare".

IL BILANCIO

"Sono soddisfatto di quello che sta facendo la squadra, soprattutto per l’attenzione con cui stiamo curando i diversi aspetti del gioco. In queste prime sei partite siamo riusciti a rimanere sempre dentro la gara con la testa, anche nei momenti più complicati. Cerchiamo di controllare tutto ciò che dipende da noi, sapendo che gli episodi possono incidere sui risultati. La mia soddisfazione deriva soprattutto da quello che vedo quotidianamente durante gli allenamenti".

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