Un altro appuntamento di quelli da prendere con le pinze, perché Sudtirol e Cremonese sanno di giocarsi un bel po’. La sfida del ‘Druso’ è per cuori forti, come quelli di Possanzini e Pecchia che sanno bene quanto un risultato positivo possa essere chiave per gli equilibri di una stagione che sta andando su direzioni differenti. Tutto sommato soddisfatti gli altoatesini, con l’obiettivo salvezza serena che sembra alla portata al netto della mancanza dei 3 punti che si trascina da più di qualche giornata; tanto da rivedere per i lombardi, bene le 3 vittorie consecutive ma la strada verso i piani altissimi è ancora lunga e tortuosa. Vietato sbagliare, tanto per una tanto per l'altra.

COME CI ARRIVA IL SUDTIROL – Le prime reti in Serie B di Vasic sono state accompagnate, beffardamente, da un rosso che lo estromette dalla sfida ai grigiorossi. Sicuri assenti anche gli infortunati Varnier, El Kaouakibi e Bjarkason. “Dobbiamo continuare a seguire la strada intrapresa, mantenendo la nostra identità anche nei momenti di difficoltà. L’importante è proseguire con convinzione, senza perdere di vista i nostri obiettivi”, le parole alla vigilia dell’allenatore.

COME CI ARRIVA LA CREMONESE – Tripla assenza: fuori Vogliacco, Gerli e Bianchetti, che non prenderanno posto nel 4-2-3-1. Formazione che sembra abbastanza chiara, con Berti a dar manforte a Lottici Tessadri in mezzo al campo. L’unico vero dubbio sembra davanti: Thorsby potrebbe finire in panchina, favorendo il passaggio a un modulo a due punte con Bonazzoli a duettare con Stuckler. Al momento ipotesi, su cui l’allenatore ragionerà fino all’ultimo.