SudTirol, sovraccarico al ginocchio per Kofler. La sua stagione è virtualmente finita
La stagione del difensore del SudTirol Kofler è virtualmente finita a causa di un infortunio che lo terrà fuori per le prossime tre settimane. Il classe 2005 dunque potrebbe tornare a disposizione del tecnico Fabrizio Castori solo qualora gli altoatesini dovessero giocare i play off o i play out in Serie B visto che la stagione regolare si concluderà fra tre giornate. Difficile infatti ipotizzare il suo rientro contro la Juve Stabia in programma l'otto maggio. Questo il comunicato del club biancorosso in merito all'infortunio subito dal calciatore:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo a Raphael Kofler.
A seguito di ulteriori accertamenti approfonditi è stato stabilito con esito soddisfacente che il quadro di sovraccarico del comparto laterale del ginocchio destro con edema osseo non necessità di intervento chirurgico. Si proseguirà pertanto con un percorso terapeutico non invasivo. Il rientro in gruppo è stimato in circa tre settimane".
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