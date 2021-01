tmw Ascoli scatenato. Dopo Caso, ecco Simeri: prestito con diritto di riscatto dal Bari

vedi letture

Ascoli scatenato, e attacco rivoluzionato: perché non è solo Giuseppe Caso il rinforzo offensivo che vestirà presto la maglia bianconera. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, anche Simone Simeri, da tempo in uscita dal Bari, approderà alla corte di mister Andrea Sottil: il classe '93 arriverà in prestito con diritto di riscatto.