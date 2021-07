tmw Ascoli, trattativa avanzata per Libutti della Reggiana

vedi letture

Ascoli al lavoro sul mercato. Trattativa avanzata per Lorenzo Libutti, difensore classe 97 della Reggiana. Contatti in corso e buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. L’Ascoli accelera, al lavoro per Libutti…