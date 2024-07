Ufficiale Reggiana, Libutti ancora in granata. Il difensore ha prolungato per un altro anno

vedi letture

È con una nota ufficiale che la Reggiana fa sapere che il difensore Lorenzo Libutti vestirà ancora la maglia granata. "Il calciatore classe ’97 ha firmato con la società un contratto fino al termine della stagione, la sua sesta a Reggio Emilia.

Libutti, dal 2019 a oggi, è entrato nel cuore dei tifosi e della città non solo per i risultati ottenuti in campo – 8.401 minuti giocati e 2 reti in 122 presenze ufficiali, conquistando due promozioni in Serie B – ma anche per l’umanità e i valori trasmessi nel rapporto con tutto il mondo granata.

Ancora granata, Lorenzo!".

Sempre ai canali ufficiali del club, sono arrivate poi le prime parole del giocatore dopo la firma sul rinnovo: "Sono pronto per ripartire e per vivere un’altra stagione speciale con la Reggiana e con tutti voi. Negli ultimi anni ho trovato a Reggio Emilia una splendida famiglia che mi ha accolto con il sorriso e che continua a farmi sentire a casa. Ringrazio la Società per avermi rinnovato la fiducia e lavorerò con enorme impegno per farmi trovare pronto ogni volta che sarò chiamato in causa. Vi voglio bene!”.