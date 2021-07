tmw Benevento, Talbi solo di passaggio? Contatti in corso con club di Serie A

Bloccato dal Benevento lo scorso febbraio, quando il club sannita era ancora in serie A, il difensore franco-tunisino Montassar Talbi ha iniziato la preparazione agli ordini di mister Caserta. Per il calciatore classe '98 ex Rizespor e nazionale della Tunisia, però, Benevento potrebbe essere una destinazione solo di passaggio. Con la retrocessione in Serie B, infatti, il calciatore sembra essere destinato ad una cessione in Serie A, con diversi club del massimo campionato italiano che hanno già chiesto informazioni.