ufficiale Talbi riparte dalla Ligue 1. L'ex Benevento (per un mese) ha firmato col Lorient

Nuova avventura in Ligue 1 per Montassar Talbi, difensore centrale franco-tunisino classe '98 che in carriera ha anche un transito nel Benevento durato un mese e otto giorni nella scorsa estate. Ufficiale il suo approdo a titolo definitivo dal Rubin Kazan, in Russia, al Lorient, con cui ha sottoscritto un contratto di durata triennale.