tmw Talbi, il primo acquisto per il Benevento 2021/22: battuta la concorrenza di Lazio e Torino

Da oggi, per i giocatori in scadenza di contratto sarà ufficialmente possibile accordarsi con altre società. Tra questi ci sarà il centrale di difesa tunisino Montassar Talbi, giocatore che il Benevento ha strappato già a gennaio alla concorrenza raggiungendo un accordo che entrerà in vigore dal 1° luglio e sarà valido per le successive tre stagioni. Classe '98, Talbi arriverà a parametro zero dopo tre stagioni in Turchia, al Çaykur Rizespor, club che nel 2018 lo acquistò dall'Esperance, club tunisino.

Chi è Talbi - Grandi mezzi fisici (è alto 190 centimetri), un piede destro potente e una buona struttura di base sono le principali virtù di questo roccioso marcatore che il Rizespor non ha mai pensato di vendere già a gennaio. Questo perché Talbi tra dicembre e gennaio è stato quasi sempre titolare fisso prima del test positivo al Covid-19 che l'ha messo fuori dai giochi per gli ultimi due big match contro Istanbul Basaksehir e Fenerbahce.

Foggia l'ha strappato a Torino e Lazio - Talbi sbarcherà in Italia col chiaro obiettivo di conquistare presto un posto nella nazionale tunisina. E diventare centrale nel progetto del Benevento, che ha l'obiettivo di salvarsi e diventare stabilmente una realtà della nostra Serie A. Per questo motivo il ds Foggia ha definito con largo anticipo questo accordo già per il prossimo campionato, seguendo Talbi per diversi mesi e poi chiudendo l'accordo prima del possibile inserimento di altri club. Come Lazio e Torino, che si erano interessati al ragazzo quando però il Benevento aveva già blindato l'accordo a doppia mandata. Manca, adesso, solo l'ufficialità.