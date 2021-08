ufficiale Benevento, Talbi si trasferisce in Russia: quadriennale con il Rubin Kazan

Come anticipato, Montassar Talbi è passato al Rubin Kazan. Chiusa l'esperienza con il Benevento, per il difensore si sono aperte le strade del massimo campionato russo.

Questa la nota:

"Il Rubin ha sottoscritto un contratto quadriennale con il 23enne difensore tunisino Montassar Talbi. Il nuovo arrivato giocherà con il numero 3.

Montassar Talbi è nato il 26 maggio 1998 a Parigi. Ha giocato per i club "Esperance" (Tunisia) e "Rizespor" (Turchia). Nel luglio 2021 si trasferisce al Benevento, ma non riesce a disputare una sola partita con la nazionale italiana. Come parte della squadra nazionale tunisina ha giocato 4 partite.

