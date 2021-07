tmw Brescia, Cellino ripensa a Marroccu. Promozione per Botturi

Dopo l’addio di Roberto Gemmi, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha ripensato concretamente a Francesco Marroccu. Nelle idee del presidente delle Rondinelle c’è il ritorno del dirigente che insieme ad Eugenio Corini ha consegnato la promozione in Serie A alla squadra qualche stagione fa. Una suggestione che però potrebbe non avere seguito nonostante il pressing di Cellino. Marroccu infatti sembra ben saldo al Genoa. Così si fa strada come soluzione temporanea la promozione di Cristian Botturi, potrebbe essere lui il nuovo direttore sportivo. Prime scosse a Brescia, tra l’idea Marroccu e Botturi che intanto va verso il salto tra i grandi…