tmw Cannara, Ubaldi nel mirino di Cittadella e Salernitana. Ma l'attaccante piace anche in C

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione diverse squadre di Serie B e Serie C si starebbero muovendo per l’attaccante Leonardo Ubaldi, classe ‘99, attualmente in forza al Cannara in Serie D dove ha segnato 14 reti, senza rigori, in diciannove presenze. In cadetteria il giovane piace a Cittadella e Salernitana, mentre in terza serie ci sono Sudtirol e Catanzaro.