tmw Frosinone, Parzyszek verso l'addio. Ai dettagli il prestito al Cluj

L'avventura in Italia di Piotr Parzyszek è giunta agli sgoccioli dopo appena una stagione con la maglia del Frosinone con cui ha collezionato 28 presenze con cinque reti all'attivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il polacco classe '93 si trasferirà in prestito al Cluj in Romania, un affare ai dettagli che presto potrebbe produrre la fumata bianca.