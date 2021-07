tmw Lecce, vicino l'argentino Pizzini. E Dubickas è in direzione Piacenza

Inizia a entrare nel vivo il mercato del Lecce, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe guardando all'Argentina per l'attacco: il club salentino, infatti, è vicino a Francisco Pizzini dell'Independiente, classe 1993 con passaporto comunitario.

Arrivo, questo, che permetterebbe la partenza di Edgar Dubickas, in direzione Piacenza.