Dall'Argentina, un club arabo si inserisce nella trattativa fra Pizzini e il Lecce

vedi letture

Nelle ultime ore la trattativa fra il Lecce e Francisco Pizzini ha subito un rallentamento a causa dell'inserimento di un club arabo. Lo riferisce l'emittente argentina Radio La Red AM 910 spiegando che questo club, di cui non si conosce ancora il nome, avrebbe messo sul piatto un'offerta molto importante per avere l'esterno classe '93 dell'Indipendiente.