Lecce, in arrivo un esterno dall'Independiente: Corvino vicino alla chiusura per Pizzini

Si fa sempre più vicina la conclusione della trattativa fra Lecce e Independiente per lo sbarco in Italia di Francisco Andres Pizzini, esterno offensivo classe 1993. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club argentino aveva inizialmente chiesto 850 mila euro per il cartellino del giocatore lo scorso anno in prestito al Defensa y Justicia, salvo poi accontentarsi della metà con una percentuale sulla futura rivendita.