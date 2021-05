tmw Monza-Brocchi, domani si divideranno le strade. Stroppa in pole per il prossimo anno

Si concluderà nella giornata di domani l'avventura al Monza di Christian Brocchi. Legato al club brianzolo da un altro anno di contratto, Brocchi domani incontrerà i vertici del club che gli comunicheranno la decisione di separarsi con un anno d'anticipo.

Brocchi a quel punto si guarderà intorno, così come il Monza che da giorni sta portando avanti il suo casting. Al momento, in pole per la sostituzione di Brocchi c'è Giovanni Stroppa, ex allenatore del Crotone. L'alternativa è Filippo Inzaghi.