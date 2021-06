tmw Pep Clotet sempre più vicino alla SPAL: oggi nuovi contatti per definire gli ultimi dettagli

vedi letture

Pep Clotet è sempre più vicino a guidare la SPAL. Dopo aver salutato il Brescia, il tecnico spagnolo ha scelto - tra le tante offerte - proprio la piazza biancazzurra per proseguire il suo ottimo lavoro in Serie B e in Italia più in generale. L'intesa biennale è a un passo e anche oggi tra Clotet e la dirigenza degli estensi ci sono stati così nuovi contatti per chiudere quanto prima l'accordo.

Mancano ancora firme e dettagli, ma Pep Clotet è pronto a ripartire dalla SPAL.