tmw Reggiana, vicino il prestito di Ardemagni

Rinforzo in attacco per la Reggiana. Vicino il prestito di Matteo Ardemagni dal Frosinone. Accelerata nelle prossime ore, potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore in questo senso. Lavori in corso. La Reggiana si avvicina ad Ardemagni a grandi passi.