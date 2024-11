Ufficiale Matteo Ardemagni riparte dall'Eccellenza. Ha firmato l'accordo con il Pavia

La notizia circolava già da tempo, e il club aveva fatto un piccolo spoiler social annunciando novità per questa mattina, intorno alle ore 10:00. E così è stato, niente è disatteso: l'ambizioso Pavia, formazione del Girone A del campionato di Eccellenza Lombarda, ha annunciato la firma di Matteo Ardemagni.

Questa la nota del club lombardo:

"Matteo Ardemagni è a Pavia.

Il Bomber da 460 presenze e 121 gol tra i professionisti non ha bisogno di presentazioni.

Cresciuto nelle giovanili di San Colombano e A.C. Milan trascorre le prime esperienze in carriera in C1 con le maglie di Perugia, Pizzighettone e Pro Patria. Poi viene acquistato dalla Triestina e da qui partono stagioni di alto livello in serie B con Atalanta, Padova, Modena (sua miglior stagione con 30 reti) e la parentesi in serie A con il Chievo Verona. Poi ancora serie B con Carpi, Spezia e Perugia. L’ultima parte di carriera la trascorre tra Avellino, Ascoli, Frosinone, Reggiana in serie B, Siena in C e l’ultima esperienza a Chieti in D.

Ora inizia questa nuova elettrizzante avventura.

Noi siamo Pronti e voi?".