tmw SPAL, Tacopina domani in città per la firma sul contratto preliminare d'acquisto

Si avvicina il momento decisivo per le sorti della trattativa per la cessione della SPAL. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com è atteso domani a Ferrara Joe Tacopina. Il manager italo-americano ha in programma con l'attuale proprietà del club estense la firma sul contratto preliminare di acquisto. Subito dopo, però, ripartirà alla volta di New York per poi presentarsi nuovamente in Emilia agli inizi di agosto per il closing definitivo. A quel punto la sua permanenza dovrebbe durare circa 3 settimane per dare il via al nuovo corso della SPAL.