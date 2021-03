tmw Vicenza, per l'estate sfida alla SPAL per il difensore albanese del Piacenza Tafa

vedi letture

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, c'è mercato in serie B per Shaqir Tafa. Il possente difensore centrale, arrivato al Piacenza nelle ultime ore della sessione di gennaio e autore di un buon girone di ritorno, è finito nel mirino di due club prestigiosi come Spal e Vicenza che lo seguiranno con attenzione fino al termine del torneo per poi approfondire il discorso con il procuratore. Scuola Palermo, Tafa è un calciatore di origini albanesi molto forte nell'anticipo e nel gioco aereo.