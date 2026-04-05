TMW Tomei meglio di Mazzone: otto vittorie consecutive con l'Ascoli. Infranto un record dopo 56 anni

Meglio di Carlo Mazzone. Nella giornata di ieri l’Ascoli di Francesco Tomei non ha solo agganciato l’Arezzo in vetta alla classifica del Girone B di Serie C, ma anche fatto segnare un record di successi consecutivi superando quello fissato dalla formazione allenata proprio da Sor Carletto nel 1969/70.

Contro la Vis Pesaro infatti i bianconeri hanno conquistato l’ottava vittoria di fila, un traguardo mai raggiunto nella pluricentenaria storia del club infrangendo un record che durava da mezzo secolo abbondante. Nella stagione 69/70, la prima di Mazzone da allenatore, infatti la squadra si fermò a quota sette perdendo poi con quella Massese che venne promossa chiudendo la stagione con quattro punti di vantaggio sui bianconeri marchigiani. Era l’Ascoli di Costantino Rozzi che dopo diciotto giornate chiamò appunto Mazzone in panchina.

Tomei è riuscito così a scrivere il proprio nome nella storia del club, ma in conferenza stampa ha marcato la propria distanza da un vero e proprio idolo delle piazza spiegando: “Il record? Significa che i ragazzi hanno vinto otto partite e che Carletto Mazzone è intoccabile. Io li accompagno in questo percorso, cerco di fare il massimo, ma i ragazzi sono i protagonisti e loro meritano questa felicità, si stanno meritando tutto questo.