Torreira torna in Italia e omaggia il Pescara: foto con Insigne e Brugman
“Grazie mille Italia. Per la bellezza, la cultura e i momenti indimenticabili. Un paese che mi ha rubato il cuore!”, con questo messaggio su Instagram Lucas Torreira, ex centrocampista di Sampdoria, Fiorentina e Pescara, ha voluto raccontare il suo breve viaggio nel Paese che lo ha visto protagonista per diverse stagioni.
Nel carosello di foto pubblicate dal giocatore ce ne sono anche un paio dedicate proprio a quel Pescara che lo ha portato in Italia nell'estate 2014. Una di queste ritrae Torreira assieme a Gaston Brugman, suo connazionale, e Lorenzo Insigne a margine di una seduta della squadra di Giorgio Gorgone.
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