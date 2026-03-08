Derby col Besiktas, Osimhen indomabile: "Amo il Galatasaray". Salti e urla per la vittoria

"Sono orgoglioso del Galatasaray. Amo molto la squadra e il club. Lottiamo per i nostri sogni e l'uno per l'altro". Sono state queste le prime parole di Victor Osimhen, match winner nel derby di Istanbul (1-0) contro il Besiktas ieri. Con un tuffo di testa l'attaccante nigeriano ha saputo trovare il gol della vittoria per il Galatasaray, dando un segnale fortissimo alle rivali per la corsa al titolo di Super Lig.

Un successo preziosissimo che il Cimbom ha saputo difendere anche in inferiorità numerica dal minuto 62 per l'espulsione di Leroy Sané (somma di ammonizioni) per un brutto fallo. "Dopo il cartellino rosso abbiamo incontrato delle difficoltà. Mi congratulo con i miei compagni di squadra per la loro forza. Abbiamo lottato in modo aggressivo fino all'ultimo istante", ha riconosciuto Osimhen. Nel finale di gara il giocatore di 27 anni si è lasciato andare all'euforia dei festeggiamenti, tra salti condivisi con i compagni di squadra e urla di totale felicità per i tre punti conquistati. Il sapore della vittoria, a seguito del ritmo dei cori simbolici dei tifosi presenti in trasferta allo stadio Tupras.

Lucas Torreira, compagno di squadra dell'ex Napoli e centrocampista del Galatasaray, ha detto nel post-partita: "Ci sono partite molto importanti e difficili fino alla sosta per le nazionali. Anche il Beşiktaş è un'ottima squadra, sono migliorati molto. Noi, d'altra parte, abbiamo molta fiducia in noi stessi ma restiamo con i piedi per terra", la spiegazione dell'ex Fiorentina, prima di rivolgere lo sguardo agli ottavi di Champions League.

"Ora ci riposeremo un po' e inizieremo a prepararci per la sfida contro il Liverpool. Dobbiamo mostrare tutto il supporto possibile al club", il segnale lanciato dall'uruguaiano. "Il Besiktas è una squadra di valore, ma noi abbiamo mostrato il nostro carattere e abbiamo vinto. Vogliamo avere successo in tutte e tre le competizioni in cui siamo impegnati e faremo tutto il possibile per riuscirci", le ultime parole riprese da Fanatik.