Boca Juniors, senti Torreira: "Desiderio più grande andarci, ma se nessuno mi vuole..."

Da Edinson Cavani ad Ander Herrera, ora al Boca Juniors vorrebbe tornare anche Lucas Torreira. Il centrocampista del Galatasaray, nonché ex Fiorentina - tra le altre -, ha vuotato il sacco riguardo il suo futuro, fermo restando il contratto con il club turco fino all'estate del 2028: "Al di là del mio desiderio, se nessuno mi vuole non succederà nulla", ha dichiarato a 'Las Voces del Fútbol' su El Espectador Deportes. "L'ho sempre detto, il mio desiderio più grande è poter andare a giocare nel Boca. Ma non posso continuare a dirlo se dal Boca non mi vuole nessuno".

Insomma, un messaggio forte quello del giocatore uruguaiano di 30 anni, rivolto agli xeneizes. E non è la prima volta che accade, al netto di foto di Torreira che circolano insieme al presidente, Juan Román Riquelme. Tuttavia, per ora non c'è mai stato alcun tipo di avvicinamento e, pur non dandosi per vinto, l'ex Sampdoria sa che non è una possibilità nel breve termine. Nell'anno dei Mondiali 2026 e il sogno con la sua Nazionale, l'intenzione del 30enne del Gala sarebbe di tornare nel proprio Paese per chiudere la carriera. Prima però con un passaggio al Boca.

Di contatti, come detto però, non ce ne sono stati. "Tutti conoscono il desiderio che ho per il Boca, l'ho già detto 200 milioni di volte, finché non mi sono stancato di ripeterlo. Nessuno mi ha mai contattato, nessuno ha mai avuto l'intenzione di dire 'guarda, c'è questa possibilità', quindi gioco realmente dove mi vogliono", ha spiegato Torreira. E ha concluso: "Al di là del mio desiderio, se nessuno mi vuole non succederà nulla. La mia vita non cambierà. Certo, il giorno in cui finirà la mia carriera, mi sentirò male per non averci giocato".