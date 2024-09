Ufficiale Triplo rinnovo in casa Sassuolo: prolungano i giovani Kumi, Miranda e Russo

Il Sassuolo attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato un triplo rinnovo di contratto, pur non specificando fino a quando i giocatori in questione si siano legati al club neroverde. A firmare il nuovo accordo sono stati il difensore classe 2003 Kevin Miranda, il centrocampista Justin Kumi e l'attaccante Flavio Russo, entrambi classe 2004.

Tutti giocatori che da questa stagione sono entrati in pianta stabile in prima squadra con il primo che però non ha ancora esordito in questa stagione, mentre gli altri due sono stati schierati spesso da titolari in queste prime uscite stagionali.