ufficiale Ascoli, colpo in prospettiva in attacco: tesserato D'Uffizi della Viterbese

vedi letture

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2027 le prestazioni sportive di Simone D’Uffizi, nato a Roma il 15 settembre 2004. Trequartista o seconda punta è reduce dall’esperienza in C con la Viterbese, con cui ha collezionato in un anno e mezzo 33 presenze, 3 gol e 1 assist fra Campionato e Coppa.

Il Club bianconero dà il benvenuto a Simone D’Uffizi augurandogli un brillante percorso di crescita.