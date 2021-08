ufficiale Ascoli, triennale per Fiorani. Che però va in prestito al Teramo

Acquisto di prospettiva per l'Ascoli, che si assicura il giovane centrocampista Marco Fiorani. Il classe 2002 è però mandato in prestito in C, al Teramo.

Ecco la nota del club bianconero:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione del centrocampista Marco Fiorani, classe 2002, nell’ultima stagione nelle file del Ravenna.

Il neo bianconero, che ha sottoscritto un accordo fino al 2024, si trasferisce a titolo temporaneo al Teramo fino al prossimo 30 giugno.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie Marco Fiorani con un arrivederci alla prossima stagione".