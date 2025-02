Ufficiale Pergolettese, nuovo innesto a centrocampo: arriva l'ex Taranto Fiorani. La nota

vedi letture

L'U.S. Pergolettese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista centrale, Marco Fiorani.

Nato a Faenza il 21 marzo 2002, nelle ultime due stagione ha indossato la maglia del Taranto (dove ha collezionato 14 presenze in questo campionato e 18 in quella precedente) , dopo aver indossato quelle di Ascoli in serie B, Messina, Teramo, Ravenna in serie C (per un totale di 125 presenze) e Cesena (da dove ha iniziato nel settore giovanile).

Le sue prime impressioni dopo la firma sul contratto che lo lega alla società gialloblù fino a giugno ’25: “Sono molto contento di essere qui alla Pergolettese. So che l’obiettivo della società è quella di mantenere la categoria. In passato ho già vissuto stagioni in cui ho lottato per la salvezza. Non vedo l’ora di iniziare e spero di riuscire a dare il mio contributo.”

A Marco un grosso benvenuto nella Pergolettese.