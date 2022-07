ufficiale Benevento, doppio colpo in mezzo al campo: arrivano Karic e Koutsoupias

vedi letture

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Virtus Entella per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 1999 Nermin Karic e del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ilias Koutsoupias. Il centrocampista classe 2001 arriva in prestito con obbligo di riscatto". Con questa nota il club sannita ha annunciato un doppio colpo a centrocampo. I due giocatori dovrebbero essersi legati al club giallorosso per tre anni.