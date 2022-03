ufficiale Brescia, si cambia anche nel settore giovanile: via Botturi, arriva Meloni

vedi letture

Dopo l'esonero di Pippo Inzaghi e il ritorno di Eugenio Corini alla guida della prima squadra, il Brescia cambia anche nel settore giovanile. Nella giornata di oggi infatti è stato ufficializzato l'addio di Christian Botturi e la nomina di Nereo Omero Meloni alla guida del Settore Giovanile delle Rondinelle. Questi i due comunicati:

"Brescia Calcio comunica che le strade tra Christian Botturi, Responsabile del Settore Giovanile dall'aprile 2018 ad oggi, ed il Club si separano. La società ringrazia il dirigente bresciano per il prezioso lavoro svolto in questi anni auspicando il meglio per il suo futuro. BSFC si appresta ad una riorganizzazione che prevede la nomina di un nuovo Responsabile in continuità col solido ed ambizioso progetto del Presidente Massimo Cellino di valorizzazione del territorio e dei giovani bresciani".

"Brescia Calcio comunica di aver affidato a Nereo Omero Meloni la carica di Responsabile del Settore Giovanile. Bresciano doc, già al Brescia Calcio nella Stagione 2008-2009 come collaboratore dell'Under 14, ha perfezionato la sue prime esperienze con le Rondinelle a supporto dell'allora Responsabile Silvio Broli. Successivamente il passaggio all'A.C. Milan in cui, nel corso dei sei anni all'interno del Club rossonero, ha alternato esperienze sia in campo metodologico al fianco di Filippo Galli che organizzativo. Dalla stagione 2016-2017 al 2020-2021 è stato Responsabile Settore Giovanile dell'Alessandria Calcio 1912 e poi Direttore Sportivo al Floriana Football Club, società di prima divisione maltese. Nereo Omero Meloni si avvarrà della preziosa collaborazione, in qualità di Direttore Tecnico del Settore Giovanile, di Paolo Migliorati. Buon lavoro Nereo!".