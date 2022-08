ufficiale Cagliari, ecco Barreca: il terzino ha firmato un triennale con opzione per il rinnovo

vedi letture

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Antonio Barreca che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del Club sino al 30 giugno 2026.

Classe 1995, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino, squadra della sua città natale. Ha esordito tra i professionisti con il Cittadella nell’agosto 2014, per poi arrivare al Cagliari nella stagione successiva: nella sua prima esperienza in rossoblù scende in campo 17 volte e dà il suo contributo alla vittoria del campionato di B.

Ritornato al Torino, con cui debutta in A il 18 settembre 2016, gioca tra le fila granata 39 gare in due stagioni, per poi trasferirsi in Francia nel Monaco dove fa il suo esordio in Champions League il 6 novembre 2018. Dopo una stagione e mezzo in Ligue 1, passa al Newcastle in Premiere League, per poi rientrare in Italia con le maglie di Fiorentina e Genoa.

La scorsa stagione con il Lecce ha disputato 24 gare e vinto ancora il campionato cadetto.

In carriera vanta 25 presenze con le nazionali giovanili azzurre.

Strutturato fisicamente, Barreca è un terzino sinistro a tutta fascia: corsa, velocità e tecnica gli permettono di essere particolarmente utile anche in fase di spinta, abile nel creare la superiorità numerica e servire invitanti cross agli attaccanti.

Bentornato in rossoblù, Antonio.