ufficiale Ciervo torna in Serie B: l'esterno offensivo del Sassuolo va in prestito al Sudtirol

Appena sbarcato al Sassuolo, direttamente dalla Roma, Riccardo Ciervo cambia squadra per la prossima stagione. L'esterno offensivo classe 2002 si trasferisce in prestito al Sudtirol per la sua terza esperienza in Serie B dopo quelle con Frosinone e Venezia. Ad annunciarlo è il club neroverde:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato: Riccardo Cievo (’02, attaccante): ceduto a titolo di prestito al F.C. Sudtirol".