Il Cittadella ha comunicato tramite i propri profili social di aver ceduto il centrocampista Davide Mazzocco a titolo definitivo all'Avellino. Contestualmente è stata comunicata anche la cessione di Mamadou Tounkara sempre al club campano e con la stessa formula.

