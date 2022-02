ufficiale Cosenza, ecco Larrivey. Contratto fino a fine stagione con rinnovo in caso di salvezza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joaquín Oscar Larrivey. L’attaccante, nato a Buenos Aires (Argentina) il 20 agosto 1984, si trasferisce in riva al Crati con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Scadenza del contratto fissata il 30 giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Svolge tutta la trafila del settore giovanile nell’Huracán per poi esordire in prima squadra e contribuire in maniera decisiva con 17 gol in 38 partite alla promozione in Primera División. Si trasferisce poi al Cagliari, con il club sardo colleziona oltre 100 presenze tra Serie A e Coppa Italia fino al novembre 2012, data della rescissione del contratto. In questo lasso di tempo vive comunque alcune esperienze in prestito al Vélez Sarsfield, laureandosi anche campione d’Argentina nel campionato di Clausura 2009, e al Colón. Seguono poi le annate in Messico con l’Atlante; in Spagna, dove va in doppia cifra prima con il Rayo Vallecano, poi con il Celta Vigo; negli Emirati Arabi Uniti con il Baniyas; in Giappone con il JEF United e in Paraguay con il Cerro Porteño. E’ reduce da due stagioni con l’Universidad de Chile, in cui è andato a bersaglio ben 39 volte in 64 gare. Adesso “El Bati”, che ha scelto la maglia numero 32, è a tutti gli effetti un nuovo attaccante dei Lupi!