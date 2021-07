ufficiale Cremonese, ecco Collodel. Arriva da svincolato dal Novara

Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, la Cremonese acquista Riccardo Collodel, centrocampista classe '98. Di seguito il comunicato del club: "Us Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Collodel. Nato a Borgomanero (No) il 10 novembre 1998, Collodel è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Novara. Dopo le esperienze in Serie D al Fiorenzuola e in C alla Vibonese è tornato al Novara dove nelle ultime due stagioni ha giocato 60 partite andando in gol 5 volte".